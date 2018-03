Milliardär Reinhold Würth: Entführer des Sohns nach drei Jahren offenbar gefasst

Spezialeinheiten der Polizei haben am Mittwochmorgen in Offenbach den mutmaßlichen Entführer des Sohns des Industriellen Reinhold Würth festgenommen. Der Mann werde derzeit dem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Zuvor...