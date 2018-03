Mann findet Millionen Euro im Müll – Geld wird verbrannt

Der Mitarbeiter einer Bäckerei in Frankfurt am Main fand acht Millionen Euro in der Biotonne. Er behielt das Geld nicht, sondern brachte es am Montagmorgen direkt zum Polizeirevier. Die Polizei stellte fest, dass der 56-Jährige mit den Bündeln von 500-Euro-Scheinen sowieso nicht viel hätte anfangen...