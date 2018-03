Kölner Raser-Prozess: Angeklagte entschuldigen sich

Mit Entschuldigungen der beiden Angeklagten hat am Montag der Revisionsprozess um einen tödlichen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Köln begonnen. „Ich bitte Sie vielmals um Verzeihung für das, was ich Ihnen und Ihrer Familie angetan habe“, sagte einer der beiden Raser in Richtung der Eltern...