15-Jähriger gesteht: Mädchen erstochen

Berlin Der gewaltsame Tod einer 14-Jährigen in Berlin scheint aufgeklärt – ein 15-Jähriger aus dem Bekanntenkreis hat gestanden, das Mädchen erstochen zu haben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Tathintergrund blieb zunächst unklar. Die Mutter der Jugendlichen hatte sie am Mittwoch mit schweren...