Erste Spuren nach Säure-Anschlag auf Innogy-Manager

Auf dem Heimweg vom Brötchenholen lauern sie ihm in einem Park auf. Am Sonntagmorgen greifen zwei Männer Bernhard Günther (51) von hinten an, werfen ihn zu Boden und gießen ihm Säure ins Gesicht. Die ätzende Flüssigkeit frisst sich durch die Haut des Mannes. Schwer verletzt schafft er es, sich in...