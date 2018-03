Hollywood Frances McDormand hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ausgezeichnet. Es ist der zweite Oscar für die 60-Jährige.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder