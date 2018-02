Flüchtlingsfilm "Eldorado" auf der Berlinale

Berlin Vor dem Finale der Internationalen Filmfestspiele Berlin wird es heute politisch. Der Schweizer Regisseur Markus Imhoof stellt seinen neuen Film vor: In "Eldorado" geht es um Bootsflüchtlinge und die europäische Flüchtlingspolitik. Imhoofs "Das Boot ist voll" hatte bei der Berlinale 1981 einen Silbernen Bären gewonnen und war für einen Oscar nominiert. Zwei weitere Filme sind im Rennen um die Bären-Trophäen zu sehen: "Museum" von Alonso Ruizpalacios und "Touch Me Not" von Adina Pintilie aus Rumänien.

