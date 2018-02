Das sind die besten Bilder des Tages

Eine Kegelrobbe (Halichoerus grypus), die „Mrs. Frisbee" genannt wird, robbt am Strand von Horsey Gap (Großbritannien) zurück in die Freiheit. Das Tier hatte sich in einer Frisbee-Scheibe verfangen und bekam ohne Hilfe ihren Kopf nicht mehr heraus. Nun ist alles gut.

Foto: Joe Giddens / dpa