US-Schüler fordern strengere Waffengesetze

Miami Nach den tödlichen Schüssen an einer High School in Florida haben am Samstag Hunderte Schüler für schärfere Waffengesetze demonstriert. An der Kundgebung in Fort Lauderdale nahmen auch Überlebende des Blutbades teil. Die Schüler drückten ihren Zorn darüber aus, dass sich trotz mehrerer Bluttaten an...