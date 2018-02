St. Moritz verliert an Glanz - White Turf in der Kritik

Zur Winterfrische landete der Erfinder des Jetsets, Gunter Sachs, stets mit Propellermaschine in St.-Moritz-Dorf, im sonnigen Engadin, da wo er in den frühen 70ern mit den Superreichen, Pelzgekleideten ausgelassen den Champagner spritzen ließ. Doch dort, wo einst der Wintertourismus in der Schweiz...