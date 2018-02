Valentinstag: Mann verschenkt Blumen – auf die harte Tour

Enttäuschte Liebe kann weh tun – besonders am Valentinstag. Ein 28-jähriger Mann wollte seine Freundin am Mittwoch in Saarbrücken mit einer Orchidee überraschen. Doch die 26-Jährige war nicht allein.Stattdessen erwischte er sie mit einem Liebhaber, wie ein Polizeisprecher sagte. Da benutzte er den...