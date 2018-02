Bericht: Oxfam-Sexparties auch im Tschad

Oxford Der Skandal um Sexparties bei der Hilfsorganisation Oxfam weitet sich aus. Nachdem Vorwürfe wegen Orgien von Mitarbeitern in Haiti bekannt wurden, berichteten britische Medien über ähnliche Vorfälle im Tschad. Demnach sagten frühere Helfer in dem afrikanischen Land dem Wochenblatt "The Oberserver", wiederholt seien vermutlich Prostituierte in das Haus des Oxfam-Teams eingeladen worden. Ein leitender Mitarbeiter sei 2006 wegen seines Verhaltens entlassen worden. Man prüfe den Bericht, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

