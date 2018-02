Dirigent der 1000 Stimmen

Wer zu Gotthilf Fischer will, muss an Esther Müller vorbei. Es kann aber sein, dass sie einen nicht durchlässt. „Der Herr Fischer möchte vor seinem Geburtstag keine Interviews mehr geben“, sagt sie freundlich am Telefon, „kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen?“ Wie sich herausstellt, kann sie das....