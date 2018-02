Handy im Auto: Fahrerin gesteht Schuld an Tod von Radler

Eine junge Frau hat gestanden, den Tod eines Radfahrers verursacht zu haben, weil sie am Steuer telefoniert und eine rote Ampel missachtet hat. „Bitte glauben Sie mir, es tut mir alles so leid“, sagte die 25-Jährige schluchzend am Donnerstag im Amtsgericht Hannover. Der Sohn des toten Radfahrers...