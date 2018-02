Röhren wie ein Hirsch? Für einen Niedersachsen kein Problem

Hann. Münden Er ist der amtierende Deutsche Meister im Hirschrufen: Der Niedersachse Andreas Töpfer will am Freitag seinen Titel in dem Wettbewerb verteidigen.

Der amtierende Deutsche Meister im Hirschrufen kommt aus Hann. Münden. Am Freitag (12.00 Uhr) will er sich in Dortmund seinen vierten Titel holen. Andreas Töpfer ist Seriensieger bei dem kuriosen Wettbewerb. Im Rahmen der Messe „Jagd & Hund“ treten 15 Männer und eine Frau gegeneinander an.

Der Champion hat diesmal auch viel Konkurrenz aus seinem Heimat-Bundesland. Angemeldet haben sich unter anderem Teilnehmer aus Cuxhaven, dem Landkreis Göttingen, dem Harz und der Region Hannover. Eine dreiköpfige Jury entscheidet schließlich, wer mit Tröten, Schneckenhäusern oder Hörnern den Ruf des Hirschen am besten imitiert hat. Der Wettbewerb wird zum 20. Mal ausgetragen.

Die Kunst des Hirschrufens gehört zum traditionellen Handwerk der Jäger, auch Töpfer ist Hobby-Jäger. Ziel ist es, während der Brunftzeit des Rotwildes dem Platzhirsch einen Nebenbuhler vorzutäuschen, damit dieser aus der Deckung tritt.