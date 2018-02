BGH überprüft Mordurteil in Raser-Fall

Karlsruhe Das bundesweit erste Mordurteil gegen Raser steht auf dem Prüfstand: Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt am 1. März in Karlsruhe über den tödlichen Unfall bei einem illegalen Autorennen in Berlin. Auf den Tag genau vor zwei Jahren – in der Nacht zum 1. Februar 2016 – hatten sich zwei damals 24 und...