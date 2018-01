Wie ein missglückter Witz Thomas Gottschalk Ärger einbringt

So ist das bei Twitter: Ein unbedachter Spruch, ein flacher Witz – und schon hat man einen veritablen Shitstorm ausgelöst. So erging es jetzt Showmaster Thomas Gottschalk. Per Twitter, wo der 67-Jährige unter dem Namen „Herbstblond“ aktiv ist, schickte er einen Witz in die soziale Medienwelt, der...