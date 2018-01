Schubkarre auf Autobahn - Autofahrer tödlich verletzt

Ingelheim Eine verlorene Schubkarre auf der Autobahn hat einen Autofahrer das Leben gekostet. Der Mann wurde am Abend auf der A60 bei Ingelheim in Rheinland-Pfalz von einem Wagen erfasst, auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von mehreren anderen Fahrzeugen überrollt, wie die Polizei mitteilte. Er hatte die Schubkarre zwischen den Ausfahrten Ingelheim West und Bingen Ost verloren und wollte sie selbst von der Fahrbahn räumen. Danach kam es in Folge dieses Unfalls in Richtung Bingen noch zu einer Karambolage zweier Autos, bei der mehrere Menschen verletzt wurden.

