Miss Tagesschau Dagmar Berghoff wird 75

Als Dagmar Berghoff am 16. Juni 1976 erstmals die Zuschauer der „Tagesschau“. begrüßte, waren die Nachrichten noch eine Männerdomäne. Der Chefsprecher war der Meinung, Frauen würden bei Unglücken sofort in Tränen ausbrechen. Sie blieb 23 Jahre. Diese Aufnahme zeigt sie kurz vor ihrem ersten Auftritt. Am 25. Januar feiert sie ihren 75 Geburtstag.

Foto: DB / dpa