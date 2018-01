Verdächtiges Paket in Berlin-Steglitz: Polizei sieht Verbindung zu anderen Fällen In einer Filiale der Commerzbank in der Schlossstraße war am Freitag ein verdächtiges Päckchen abgegeben worden. Nach Angaben der Polizei hätten bei einer Explosion Menschen zu Schaden kommen können. Der Fall erinnert an Einsätze im vergangenen No...