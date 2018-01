Cartoon-Figur Minnie Mouse wird mit einem Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles Mickey Mouse hatte schon die Ehre, jetzt ist seine Freundin Minnie Mouse an der Reihe: die weltberühmte Disney-Cartoon-Mäusedame soll auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette verewigt werden. Nach Mitteilung der Veranstalter vom Donnerstag sollen Pop-Star Katy Perry und Disney-Chef Robert Iger bei der Zeremonie am 22. Januar mithelfen, den 2627. Stern auf dem Hollywood Boulevard zu enthüllen. Minnie Mouse feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag.

