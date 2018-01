Eisbärenjunge im Berliner Tierpark nach 26 Tagen gestorben

Das Eisbärenjunge im Berliner Tierpark ist gestorben. Das teilte der Tierpark am Dienstag mit. Das Jungtier starb nach 26 Tagen am Morgen des 2. Januar, hieß es in einer Mitteilung. Es wird bereits obduziert, um Rückschlüsse auf die Todesursache zu finden.Damit verliert Eisbärenmutter Tonja bereits...