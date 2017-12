Wham! Single-Charts – „Last Christmas“ geht auf Rekordkurs

So viele wie nie zuvor: Insgesamt 39 Weihnachtshits sind zurzeit in den Offiziellen Deutschen Single-Charts. Das hat GfK Entertainment ermittelt. Die beliebtesten sind demnach Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ (Platz drei) und der Wham!-Klassiker „Last Christmas“ (Platz vier).Rechnet...