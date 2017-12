Washington Fast 40 US-Präsidenten dürfte sie mitbekommen haben, nun soll sie auf Grund von Altersschwäche gefällt werden: eine riesige Magnolie am Weißen Haus ist wohl nicht mehr zu retten.

180 Jahre altem Baum am Weißen Haus droht die Kettensäge

Das Schicksal einer gut 180 Jahre alten Magnolie vor dem Weißen Haus bewegt die USA. Große Teile des Baumes müssen entfernt werden, da die Magnolie altersbedingt schwächelt und trotz aller Stützen umzustürzen droht, wie eine Sprecherin von First Lady Melania Trump bestätigte.

Der riesige Baum steht vor der Südseite des Weißen Hauses. Experten hatten ihn in den vergangenen Monaten wiederholt untersucht und nach möglichen Wegen zur Rettung gesucht - vergebens.

Jetzt soll die mehrere Meter hohe Magnolie auf Anweisung der First Lady zurückgeschnitten werden. Melania Trump habe sich um die Sicherheit von Besuchern und Journalisten gesorgt, die oft direkt vor dem Baum stünden, erklärte ihre Sprecherin Stephanie Grisham. "Sie hat darum gebeten, das Holz aufzuheben und Setzlinge bereitzuhalten, sollte es eine Möglichkeit geben, eine neue Magnolie in dem Bereich zu pflanzen", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Die Magnolie wurde 1835 vom damaligen US-Präsidenten Andrew Jackson bei dessen Einzug ins Weiße Haus gepflanzt. Es soll dem Vernehmen nach der Lieblingsbaum seiner Frau Rachel gewesen sein, die nur wenige Tage nach seinem Wahlsieg starb. Der Baum hat in den fast zwei Jahrhunderten einen großen Teil der Geschichte der USA miterlebt.