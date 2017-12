Felssturz in Österreich: Gefahrenzone ausgeweitet

Vals Ein Felssturz hat an Heiligabend in Österreich ein Tal praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Rund 150 Menschen sitzen fest, auf der Zufahrtsstraße türmt sich Geröll bis zu 50 Meter hoch. Weil der Berg in der Gemeinde Vals weiter im Rutschen war, wurde die Gefahrenzone ausgeweitet. Auf den Zufahrtsstraßen können neue Felsstürze nicht ausgeschlossen werden. Die Eingeschlossenen blieben bisher gelassen. Wegen Weihnachten hatten sie sich mit Nahrungsmitteln eingedeckt. Bei Bedarf kommt ein Hubschrauber.