Berlin Ein Auto ist an Heiligabend in die SPD-Parteizentrale in Berlin gekracht. Das sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

