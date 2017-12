Kartoffelsalat, Nordmann-Tanne: So feiern Deutsche das Fest

Alle Jahre wieder konfrontiert uns die Weihnachtszeit mit den großen Fragen: Was schenken? Was essen? Was schmücken? Die meisten Deutschen beantworten sie immer gleich: Gutscheine, Kartoffelsalat, Nordmann-Tanne. Doch hin und wieder gibt es auch Veränderungen – etwa im Preis der Geschenke oder der...