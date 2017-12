Gillian Anderson wird mit einem Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles Als Ermittlerin Dana Scully in "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" wurde Gillian Anderson bekannt. Nun soll die US-Schauspielerin auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette verewigt werden. Nach Mitteilung der Veranstalter soll Anderson am 8. Januar den 2625. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Es ist die erste derartige Zeremonie im Jahr 2018. An der Seite von David Duchovny als FBI-Agent Fox Mulder stand Anderson für "Akte X" von 1993 bis 2002 vor der Kamera. 2016 feierte die Serie mit sechs neuen Folgen ein Comeback.

