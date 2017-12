Loveparade: Verteidiger beantragen Ende des Prozesses

Mehrere Verteidiger haben das Ende des Loveparade-Prozesses beantragt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei zu unbestimmt, sagte einer der Anwälte am Mittwoch. Es werde nicht klar, was seinem Mandanten zur Last gelegt wird. Deswegen müsse das Verfahren eingestellt werden. Mehrere Verteidiger...