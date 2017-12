Polizist schießt versehentlich nahe Weihnachtsmarkt in Hannover

Ein Polizist hat aus seiner Maschinenpistole am Rande des Weihnachtsmarktes in Hannover ungewollt einen Schuss abgegeben. Nach der Panne am vergangenen Montag habe es am Mittwoch einen ähnlichen Zwischenfall auf einem Polizeigelände gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Dabei habe sich...