Ana Vela Rubio: Ältester Mensch Europas mit 116 Jahren gestorben

Der wohl älteste Mensch Europas ist tot: Die Spanierin Ana Vela Rubio sei am Freitag im Alter von 116 Jahren in einem Seniorenheim in Barcelona gestorben, berichteten spanische Medien am Samstag. Die am 29. Oktober 1901 in Andalusien geborene Rentnerin war laut der internationalen „Gerontology...