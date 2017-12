Klagen gegen Atomkraftwerk Tihange – 2018 wohl Verhandlung

Im Rechtsstreit gegen das umstrittene belgische Atomkraftwerk Tihange könnte 2018 ein entscheidendes Jahr werden. Das Gericht Erster Instanz in Brüssel will am 23. November über die sogenannte Betroffenheits-Klage der Städteregion Aachen und 13 weiterer Kläger zum ersten Mal mündlich verhandeln,...