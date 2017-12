Weihnachtsstern ist die beliebteste Raumpflanze

Wiesbaden Der Weihnachtsstern ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die am meisten angebaute Zimmerpflanze. Mit 17 Millionen Pflanzen stellten sie in diesem Jahr den größtenAnteil der insgesamt 94 Millionen Zimmerpflanzen, die in knapp 1500 Gartenbaubetrieben produziert wurden, hieß es. Auch stark...