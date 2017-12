Jetzt gibt es die „Goldene Handschelle“ für dumme Verbrecher

Einbrecher, die am Tatort auf dem Sofa vom Schlaf übermannt werden, oder Diebe, die sich nachts in einem Supermarkt aus Versehen im Pausenraum einschließen und die Polizei um Hilfe rufen müssen: 2017 machten Dutzende Fälle aus der Kategorie „dümmer, als die Polizei erlaubt“ Schlagzeilen. In München...