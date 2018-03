Königskinder: Die Sprösslinge der Königshäuser, Prinz George

Die Sprösslinge der Königshäuser

Royales Familienglück: Der älteste Sohn von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden kam am 19. April 2016 zur Welt und hört auf den Namen Prinz Alexander (r.). Brüderchen Gabriel folgte am 31. August 2017. In den vergangenen Jahren gab es in vielen Ländern royalen Nachwuchs. Wir zeigen einen Überblick der Nachkommen europäischer Königshäuser.

Foto: The Royal Court, Sweden / Kungahuset.se