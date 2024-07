Wolfsburg/Stuttgart. Fabian Bergmann aus Künzelsau hat einen ganz besonderen Europameisterschafts-Kompakten vor dem Spiel in Stuttgart präsentiert.

Unterschriftenaktionen gibt es viele, außergewöhnliche Varianten des VW Golf, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, ebenso. Aber wenn beides zusammenkommt, ist das Ergebnis einzigartig. Fabian Bergmann (45) aus dem baden-württembergischen Künzelsau hat einen ganz besonderen EM-Golf kreiert.

Der 75 PS starke Volkswagen, Baujahr 1991, ist in Schwarz-Rot-Gold lackiert und trägt Fußball-Outfit: An den Kotflügeln sind Deutschland-Fahnen befestigt, das Dach ist mit Kunstrasen bezogen, und halbierte Fußbälle zieren die Radkappen. Im Kofferraum ist ein Tipp-Kick-Spiel angebracht, im Maßstab 1:100 stehen sich höchst aktuell die Teams von Deutschland und Spanien gegenüber.

Im Dachhimmel hat sich der „Kaiser“ verewigt

Seit 2006 hat Bergmann seinen Golf zu fast allen EM- und WM-Turnieren aus der Garage geholt, um damit in die Spielorte zu fahren. Vergangene Woche hat er einen Abstecher zum DFB-Basecamp in Herzogenaurach gemacht, wo alle Nationalspieler des aktuellen deutschen EM-Kaders auf der Motorhaube unterschrieben haben, ebenso Bundestrainer Julian Nagelsmann. Franz Beckenbauer ist im Himmel – genauer gesagt, im Dachhimmel: Dort hat der „Kaiser“ den Golf vor ein paar Jahren signiert. Am Freitag kam der Namenszug eines früheren Mannschaftskollegen von Beckenbauer hinzu: Vor dem EM-Viertelfinale in Stuttgart hat sich Sepp Maier auf dem Fahrzeug verewigt – und damit einen Herzenswunsch von Fabian Bergmann erfüllt. Auf Einladung von Volkswagen war der 45-Jährige zusammen mit Schwager Steffen Kurz und Kumpel Uwe Throm im EM-Golf zum Spiel Deutschland gegen Spanien angereist und traf dort auf den Fußball-Weltmeister von 1974.

Sepp Maier: Solche Fans braucht der Fußball

„Wer mich kennt, weiß, dass ich immer für eine Gaudi zu haben bin“, sagt Maier, der 1996 beim letzten deutschen EM-Titel als Torwarttrainer dabei war. „Fußball braucht Fans wie Fabian, Steffen und Uwe, die für diesen Sport leben und sich mit einer Mannschaft identifizieren.“ Ein Herz für Fans und ihre verrückten Ideen hat auch Volkswagen. Das Unternehmen engagiert sich seit vielen Jahren auf vielfältige Weise im Fußball. „Unser Motto lautet ‚Ein Europa. Ein Gefühl. Ein Fußball.‘“, sagt Gerd Voss, Leiter der Volkswagen Sportkommunikation. „Fabians EM-Golf illustriert diesen emotionalen, Menschen verbindenden Ansatz perfekt. Wir haben ihn darum sehr gerne unterstützt und mit Sepp Maier zusammengebracht.“

