Radstellplätze und -Käfige in einer Autovollen Stadt wie Wolfsburg bereitzustellen, hört sich erst einmal hoffnungsvoll an. Schließlich ist die Stadt fest entschlossen, eine Fahrradstadt zu werden. Und so kündigte Wolfsburgs Verwaltung an, verbesserte Stellplätze zu ermöglichen, die Sicherheit und Verlässlichkeit versprechen. Zu früh gefreut über die erwarteten Bürger-Reaktionen? Auf Instagram fielen die Kommentare der Userinnen und User jedenfalls nahezu verbittert aus. Und der ein oder andere hatte nichts Nettes über den Zustand der Straßen zu sagen, die den Radfahrern sicheres Geleit zum Stellplatz ermöglichen sollen. Zu dem schon erwähnten Problem, kommen weitere hinzu. Verrennt sich die Verwaltung in ihrem Versprechen? Das sind die Kommentare.

Der wunde Punkt sind nicht die Stellplätze

„Erst mal sollten die Radwege radikal verbessert/erneuert werden!“, schreibt gleich der erste Kommentator unter den Artikel-Post bei Instagram. Dass die Straßen in Wolfsburg teils von vielen Schlaglöchern durchzogen sind, ist kein Geheimnis (wir berichteten). „Richtige Radwege wären erst mal ein besserer Anfang“ schreibt der Nächste. Radwege scheinen auf der Plattform ein wunder Punkt zu sein. „Katastrophal“ seien sie und zu allem Überfluss lägen ständig E-Roller herum. Sicheres Radfahren liest sich anders.

Es geht weiter: „Auch eine Möglichkeit, Straßen nicht mehr ausbessern zu müssen“ #smartcity. Die Zweigstelle der Verwaltung in Wolfsburg hat an der Stelle nichts mit den Fahrradplätzen zu tun, sondern ist für die Digitalisierung der Stadt und Verwaltung zuständig. Aber: Der wunde Punkt ist und bleibt wohl der gesamte Komplex Verkehr und Straßenbau.

Instagram-User nehmen das Radfahrerstadt-Vorhaben in Wolfsburg nicht ernst

Ein User macht seinem Unverständnis Luft und prognostiziert einen eher CO₂-lastigen Verkehr: „Wolfsburg wird immer eine Autostadt bleiben, auch wenn die Verwaltung mit Gewalt versucht, es zu ändern. Wie wäre es, bevor man irgendwas Neues plant, erst mal die laufenden Projekte abzuarbeiten, die vorhandenen Straßen instand zu setzen? Und in dem Zuge zeitlich sinnvolle Pläne zu erstellen?“ Der Wunsch nach sanierten Fahrbahnen wird im Netz vehementer geäußert als das Verlangen nach Stellplätzen für die Zweiräder. Manch einer wusste nicht einmal, dass diese existieren: „Wo bitte gibt es Fahrradboxen in Parkhäusern in Wolfsburg?“

An dieser Stelle führen wir sie noch mal auf: Fahrradparkhaus am Wolfsburger Bahnhof mit Platz für etwa 170 Fahrrädern. Im Bereich der Porschestraße Süd vor dem Südkopfcenter, vor der Sparkasse sowie vor den Eingängen zum Rathaus A und B sind laut Verwaltung reichlich freistehende Anlagen vorhanden. Außerdem gibt es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auf der Nord- und Südseite des Bahnhofs Fallersleben.

Die Stadt erklärt zusammenfassend mit Blick in die Zukunft: „Insbesondere im Zuge der Umgestaltung im Bereich des Nordkopfes sollen zusätzliche, gesicherte Abstellanlagen entstehen, um auch ein sicheres, langfristiges Abstellen für Ein- und Auspendler zu ermöglichen und zu fördern. Dafür müssen die weiteren Planungen rund um die Nordkopfumgestaltung abgewartet werden.“ Müssen unsere Userinnen und User also einfach mehr Geduld haben?