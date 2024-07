Vorsfelde. Am Dienstag brechen die Täter eine Tür auf und entwenden Geld sowie Altgold. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag, zwischen 14 und 21.20 Uhr, ist es in Vorsfelde zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach brachen die unbekannten Täter am Nachmittag oder frühen Abend die Tür der Praxis in der Straße „An der Propstei“ auf und durchwühlten die Räume. Sie flohen anschließend mit Bargeld und Altgold in unbekannte Richtung.

Vorsfelde: Einbrecher entkommen mit Bargeld und Altgold

Die Polizei hofft auf Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

