Wolfsburg. Das Unternehmen habe ihr Vertrauen enttäuscht, sagen die Betroffenen. Sei wenden sich an Konzernchef Blume.

Es gärt bei Volkswagen. Die jüngsten Sparbeschlüsse des Unternehmens bleiben nicht ohne Gegenreaktion. Manager klagen gegen die Kürzung von Tarifzusagen und den Entzug von Porsche-Dienstwagen. Und auch die Absolventen der Fakultät 73 wollen nicht klaglos auf ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren oder leer ausgehen. Kurz vor Beginn der Werksferien ist die Stimmung schlecht am Mittellandkanal.

Am Dienstag machten externe und interne Absolventen der VW.-Software-Schmiede Fakultät 73 ihrem Unmut vor dem Congress-Park Luft. Dort fand die Jugend- und Auszubildendenversammlung (JAV) von VW statt. Das Unternehmen hatte kürzlich entschieden, das interne Qualifizierungsprojekt zu beenden. Die internen Absolventen, die eigentlich als qualifizierte Junior-Softwareentwickler in die Fachbereiche wechseln sollten, müssen an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren. Den externen Absolventen wurde mitgeteilt, dass sie nicht übernommen werden. Gemeinsam überreichten sie vor dem Congress-Park einen Brief an Konzernchef Oliver Blume. Ein Rederecht auf der Versammlung sei ihnen nicht eingeräumt worden, erfuhr unsere Zeitung.

Absolventen bestreiten, dass der Bedarf bereits gedeckt ist

In dem Brief an Blume, der unserer Redaktion vorliegt, äußern die Betroffenen ihren Unmut über das Ende des „Prestigeprojektes Fakultät 73“, das ursprünglich 2000 Absolventen intern für die Bereiche Softwareentwicklung und IT-Digitalisierung qualifizieren sollte. Dass der Bedarf bereits jetzt gedeckt sei, bestreiten die Absolventen. Es seien bislang nur 300 Absolventen in den Fachbereichen untergekommen. Und von dort hätten sie gehört, dass das keinesfalls reiche, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten „im Vertrauen auf Volkswagen fast zwei Jahre eine auf die Fachbereiche maßgeschneiderte Qualifizierung durchlaufen“. Dabei hätten sie erhebliche persönliche Nachteile – wie die Aufgabe von tarifgesicherten Arbeitsstellen oder das Abbrechen eines Studiums - in Kauf genommen, um „als frische IT-Spezialisten für das Unternehmen gewinnbringend eingesetzt zu werden“.

„Der Sparzwang sollte keinem Selbstzweck dienen“

Im Zusammenhang mit der Entscheidung, Uni-Absolventen zunächst für bis zu zwei Jahre an die Produktionsbänder zu stellen, sei insgesamt ein Imageschaden für das Unternehmen entstanden, heißt es in dem Brief. „Auch Vertrauen, Motivation und Kompetenz innerhalb von Volkswagen sind dadurch bedroht: Die Fachbereiche erwarten uns als hochspezialisierte Mitarbeiter und möchten uns alle übernehmen. Der Sparzwang des Performanceprogramms ist für uns verständlich, jedoch sollte er keinem Selbstzweck dienen, sondern einem übergeordneten Sinn: Volkswagen für die Zukunft fit zu machen – und das geht nicht ohne uns. Daher bitten wir um eine verbindliche Übernahme in den Volkswagen-Konzern oder einer Konzerntochter. Unser Wunsch ist es, weiterhin ein Teil des Teams bleiben zu dürfen, um Volkswagen mit Ihnen in eine starke Zukunft zu manövrieren und uns dafür mit Leistung für die Möglichkeit dieser großartigen Qualifizierung zu bedanken“, heißt es in dem Schreiben an Blume.

Grundsätzlich geht es Volkswagen im Rahmen des Performanceprogramms darum, Personal im indirekten Bereich nachhaltig abzubauen. Dafür wurde neben den Altersteilzeitangeboten auch ein Abfindungsprogramm aufgelegt. Insgesamt sollen 20 Prozent der Kosten im Personalbereich eingespart werden. Ob die Sparziele durch die bisherigen Eintritte in Altersteilzeit und die Annahme von Abfindungen erreicht wurden, ist nicht bekannt. Zusätzlich hatte das Management kleinere Maßnahmen ergriffen, die jeweils bestimmte Beschäftigtengruppen betrafen.

