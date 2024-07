Wolfsburg. Dass die Bäckerei Wohlgemuth im Hellwinkel bald schließt, macht viele Wolfsburger wehmütig. Sie trauern vor allem um ein Produkt.

Die Bäckerei Wohlgemuth schließt im Herbst. Viele Kunden erleben das als echten Verlust. Sie fragen sich, wo sie in Zukunft in Wolfsburg so guten Kuchen bekommen sollen.

Im Netz hat die Nachricht, dass der vorletzte kleine Bäcker in Wolfsburg aufhört und der Laden am Reislinger Markt im Herbst den Besitzer wechselt, Bestürzung ausgelöst: Auf Facebook und Instagram überschlagen sich die User mit Anerkennung und guten Wünschen für Karsten und Sandra Wohlgemuth.

Bäckerei-Schließung in Wolfsburg: Den Kuchen halten viele Kunden für unersetzlich

„Schade, hat tatsächlich den besten Kuchen“; „Schade um den leckeren Kuchen“ und „Schade, hier gab es super Kuchen“, schreiben User auf Instagram. Oder schlicht „Oh nein“ und „Sehr, sehr schade“.

„Der beste Bäcker in Wolfsburg“, heißt es in vielen Facebook-Kommentaren. Auch hier hagelt es zuckersüßes Lob für den Kuchen von Wohlgemuth. „Der weltbeste Kuchen und soooo viel Auswahl, da kann kein Bäcker mithalten“, schreibt eine Wolfsburgerin. „Ich bin wirklich traurig, aber ich kann die Entscheidung gut verstehen. Viel Glück für die Zukunft! Ich werde den Toffeekuchen sehr vermissen.“

Im Oktober gibt Karsten Wohlgemuth seine Bäckerei an Cadera ab

„So einen guten Kuchen bekommt man nirgendwo weit und breit“, heißt es auf Facebook. „Der Mohnkuchen ist der Beste in Wolfsburg. Und bei den Croissants und Brötchen kann kein anderer Bäcker mithalten.“ Und: „Dann muss ich wohl meine Frühstücksbrötchen wieder selbst machen, aber meinen Kuchen zum Kaffee kann niemand aus der Stadt ersetzen.“ Die Facebook-Nutzerin, die das schreibt, zollt außerdem den Mitarbeitern für ihre große Freundlichkeit Respekt.

Viele User schwelgen in Erinnerungen, nicht nur an Schokomousse-Kuchen und Joghurt-Sahneschnitten. „Dort habe ich als Kind oft Brötchen geholt. Traurig, dass der Bäcker nun schließen wird“, kann man auf Facebook lesen. Eine Wolfsburgerin schreibt: „Früher habe ich auf dem Fenstersims zur Backstube gesessen und zugeschaut, wie Herr Wohlgemuth geknetet und gebacken hat. Lange ist es her. Habe nie wieder so leckere Mohnkuchen und Hefestückchen gegessen.“

Auch ehemalige Mitarbeiter trauern um Wolfsburgs vorletzte Einzelbäckerei

Auch ehemalige Mitarbeiter trauern. „Wir hatten sooooo viel Spaß früher zusammen in der Bäckerei. Karsten war ein absoluter toller Junior-Chef!!!“, schreibt eine Wolfsburgerin auf Facebook und wünscht den Wohlgemuths alles Gute. Als „besten Chef auf diesem Erdball“, beschreibt eine ehemalige Auszubildende Karsten Wohlgemuth. Und eine andere Userin lobt: „Die beste Ausbildung, die ich mir hätte vorstellen können, dank der kleinen Familie, die dieser Bäcker für einen war.“

Die Wohlgemuths hören Ende Oktober auf. Sie übergeben den 1951 gegründeten Familienbetrieb an Cadera.

