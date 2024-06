Wolfsburg. Lesen Sie, warum das Konzert der Sommerfestival-Reihe der Autostadt in Wolfsburg ausfällt und wie Tickets zurückgegeben werden können.

Der für heute, Sonntag, 30. Juni 2024, geplante Auftritt von Katie Melua im Rahmen des Sommerfestivals in der Autostadt fällt aus. „Katie Melua kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten“, teilt die Pressestelle der Autostadt kurzfristig am Sonntagnachmittag mit.

Weiter heißt es in der Meldung: „Ticketkäuferinnen und -käufer erhalten ihr Geld bei Vorlage des Originaltickets zurück.“ Diejenigen, die ihre Tickets vor Ort in der Autostadt erworben haben, sollen sich per E-Mail an service@autostadt.de wenden. Wer seine Karten über andere Vorverkaufsstellen erworben hat, könne sich direkt an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Und: Kunden, die im Internet über Eventim gebucht haben, werden laut Mitteilung automatisch per E-Mail über die Rückabwicklung/Rückerstattung informiert.

red