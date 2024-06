Von links: Christian Matzedda und Esra Erkan von der IG Metall sowie Eventagentur-Leiter Felix Walzog zeigten am Freitag auf dem Reitvereingelände in Alt-Wolfsburg, dass das IG-Metall-Sommerfest am Samstag über die Bühne gehen kann. © regios24 | Michael Uhmeyer