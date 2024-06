Wolfsburg. Mit einem Floß fahren Umweltaktivisten von Robin Wood in diesem Sommer auf dem Mittellandkanal. So kommen sie auch in Wolfsburg vorbei.

Mit einer Floßfahrt auf dem Mittellandkanal wollen Umweltaktivisten in diesem Sommer auf Umweltschäden durch den Anbau von Soja für die Fleischproduktion aufmerksam machen. „Soja grillt Zukunft“ heißt die gemeinsame Aktionstour der Vereine Robin Wood und Aktion Agrar, die am 26. Juli in Magdeburg startet und unter anderem nach Wolfsburg führt.

Mit dem Holzfloß „Robina Wood“ und auf Fahrrädern werden Mitglieder der beiden Umweltorganisationen zwei Wochen lang auf dem Kanal und in seiner Nähe unterwegs sein. Sie planen, dabei unter anderem in Wolfsburg, Braunschweig und Hannover mit Menschen über Ernährung und eine Agrarwende ins Gespräch zu kommen. Ihr Anliegen: Sojaimporte stoppen. Soja soll stattdessen regional für den Direktverzehr angebaut werden.

Robin Wood kommt mit dem Floß nach Wolfsburg

„Vielen Menschen ist bislang nicht bewusst, wie der hohe Fleischkonsum hierzulande mit Landraub und Waldzerstörung für den Sojaanbau in den Tropen zusammenhängt“, erklärt Robin-Wood-Referentin Fenna Otten. Die EU-Verordnung gegen globale Entwaldung müsse nachgeschärft und konsequent umgesetzt werden.

Nach Angaben der beiden Vereine wird weltweit auf mehr als 120 Millionen Hektar Soja angebaut. Mehr als drei Viertel der Ernte landen laut der Pressemitteilung in den Mägen von Hühnern, Schweinen und Kühen. Deutschland importiere pro Jahr fast sechs Millionen Tonnen Soja. Für die Aktionstour wurde Sachsen-Anhalt wegen seiner großen Futtermittelwerke und Niedersachsen wegen der hiesigen Massentierhaltung ausgewählt.

„Bei unserer Tour treffen wir Menschen, die bereits heute zeigen, dass es auch ohne Sojaimporte geht“, kündigt Jutta Sundermann von Aktion Agrar an. „Soja kann genau wie andere Hülsenfrüchte regional angebaut werden und bietet – direkt verzehrt – eine eiweißreiche Alternative zu Fleisch.“

