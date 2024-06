Wolfsburg. Auch zu einer Papiertonne muss die Feuerwehr ausrücken. Durch Glück geschieht nichts Schlimmeres. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntag, zwischen 17 und 17.30 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Brände in der Wolfsburger Porschestraße gelegt. Das teilt die Polizei mit. Demnach entdeckte ein Zeuge, dass eine Sitzgruppe samt Sonnenschirm vor einem Optikergeschäft in der südlichen Fußgängerzone brannte. Als Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen, war der Brand beinahe von selbst erloschen. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Zwei Brände innerhalb weniger Meter - Polizei Wolfsburg ermittelt

Einige Minuten später bemerkten Zeugen nur wenige Meter vom ersten Brand entfernt eine rauchende Papiertonne. Sie stand im Hinterhof eines Cafés. Auch bei diesem Brand erstickten die Flammen von selbst, sodass es nur zu einem kleinen Feuer gekommen war. Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei schreibt, dass es dem Zufall geschuldet sei, dass es nicht zu größeren Bränden gekommen ist. Die Ermittler vermuten, dass die beiden Brandherde im Zusammenhang stehen und bittet nun um Hinweise unter (05361) 46460.

