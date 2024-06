Wolfsburg. Für alle, die die Sommerferien ganz oder teils zu Hause verbringen, wird in den nächsten Wochen in Wolfsburg viel geboten. Das ist los.

Die Zeiten, als in den Sommerferien und insbesondere in den Werksferien die sprichwörtlichen Bürgersteige hochgeklappt wurden, sind längst vorbei. Für alle Daheimgebliebenen, Urlaubsrückkehrer und Besucher wird in den nächsten Wochen in Wolfsburg ordentlich was geboten. Jede Menge Partys und Feste stehen im Veranstaltungskalender. Wir präsentieren eine Auswahl in alphabetischer Reihenfolge von Autostadt-Sommerfestival über Eberfest Vorsfelde und GTI-Fest von Volkswagen bis Weinfest Fallersleben.

Autostadt-Sommerfestival

Von Silbermond bis James Blunt: Seit 21. Juni gibt es bis 4. August auf dem zweiten Autostadt-Sommerfestival wieder Live-Konzerte und Freizeitspaß. Auf der großen Lagunenbühne, wo bis zu 9000 Zuschauer Platz finden, sowie der kleineren Porschebühne mit 1300 Plätzen geben sich nationale und internationale Stars der Musikszene ein Stelldichein. Darunter Sänger und Bands wie ZZ Top, Katie Melua, Jan Delay, Lena, Michael Schulte, Alvaro Soler und James Blunt. Den Anfang machten am 22. Juni Silbermond. Wer noch Tickets ergattern will, sollte immer wieder checken, ob kurzfristig wieder Karten für einzelne Konzerte verfügbar sind.

In den Sommerferien läuft in der Autostadt das Sommerfestival mit Freizeitprogramm und Musik-Konzerten. © regios24 | Lars Landmann

Das Freizeit-Programm bietet Klettertürme, eine Luftkissen-Spielwiese, Kreativ-Workshops und andere Attraktionen. Cool Summer Island mit Lounge, Sitz- und Liegemöglichkeiten am Sandstrand sowie Fahrten in Tret- und Elektrobooten gehören ebenfalls wieder dazu. Neu ist eine Sandinsel, die per Seilfähre erreicht werden kann.

Eberfest in Vorsfelde

Die eingefleischten Eberfest-Fans haben es längst im Kalender stehen: Wie üblich am letzten Wochenende der Werksferien steigt in Vorsfelde die zweitägige Party des Jahres. Diesmal wird am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, gefeiert. Die Veranstalter vom Verkehrsverein Vorsfelde live organisieren wieder ein Programm mit Live-Musik und vielem mehr.

Zum Ende der Werksferien steigt in Vorsfelde wieder das zweitägige Eberfest. (Archiv) © regios24 | Michael Uhmeyer

Die Lange Straße wird zur Festmeile mit Live-Musik auf vier Bühnen, mehr als 30 Imbiss- und Getränkeständen, Kinderfest und mehr. Start ist am Freitag um 17.30 Uhr, den Anfang macht der Gemischte Chor Vorsfelde. Zu den weiteren Akteuren auf den Bühnen gehören „Play ist again, Sam!“, „Pretty in Pink“ und „M1“. Für den Nachwuchs wird am Samstagnachmittag das Kinderfest ausgerichtet, mit der traditionellen Schultüten-Aktion. Außerdem gibt es Spiel- und Sportmodule, Puppentheater und mehr.

Familien- und Bewegungstag Allersee

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH sowie der Stadtsportbund laden am Sonntag, 30. Juni, zum Familien- und Bewegungstag an den Allersee ein, wo es am Westufer rundgehen soll. Etwa 20 Vereine und Gruppen wollen sich auf dem Allersee-Fest präsentieren, laden zum Mitmachen ein oder zeigen Show-Einlagen. Von Bowling über Rudern bis Tanzen ist vieles dabei. Beginn der Sportmeile ist um 11 Uhr, gegen 17 Uhr soll Schluss sein.

GTI-Treffen von Volkswagen

50 Jahre VW Golf - das wird 2024 groß gefeiert. Zu diesem Jubiläum veranstaltet VW Ende Juli in Wolfsburg auch ein dreitägiges GTI-Treffen an der VW-Arena - wie einst am Wörthersee. Zum Programm gehört auch ein Autokorso durchs Werk. Das Fan-Spektakel von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, gilt als offizieller Ersatz für das legendäre GTI-Treffen am österreichischen Wörthersee, das die riesige Fan-Gemeinde fast 40 Jahre lang jeden Sommer dorthin lockte.

Wolfsburg statt Wörthersee: Das GTI-Treffen findet Ende Juli an der Volkswagen-Arena statt. (Archiv) © Volkswagen AG | Volkswagen AG

Unter dem neuen Namen „Icons Coming Home“ erwartet VW als Veranstalter an den drei Party-Tagen bis zu 35.000 Besucher aus der ganzen Welt. Zu den Highlights zählen die Vorstellung der neuen GTI-Lifestyle-Kollektion, ein GTI-Korso durch das Stammwerk und Fahrzeugpräsentation der Fans. Gezeigt werden auch GTI-Modelle aus allen acht Golf-Generationen. Influencer JP Performance stellt seinen Super-Golf sowie den „Thunder Bunny“ aus. Es wird einen mobilen Leistungsprüfstand geben. DJ- und Livemusik, Foodtrucks und die VW-Currywurst gehören ebenfalls zum Programm.

KP-One-Festival in Neindorf

Im beschaulichen Neindorf ganz im Süden von Wolfsburg soll am ersten Wochenende im Juli die Post abgehen. Am Almker Totenweg nahe des ehemaligen Asphaltmischwerks steigt in der Kieskuhle erstmals eine ganz spezielle Party: Beim „KP-One Festival“ stehen DJs wie Stereoact, die Disco Boys und HBz sowie Ballermann-Sänger wie Asphalt Anton, Ikke Hüftgold und Mickie Krause auf der Bühne. Tausende Tickets haben die Veranstalter schon verkauft. Organisiert wird das zweitägige Musikfestival am 6. und 7. Juli von vier Musikfans aus Neindorf und dem benachbarten Almke, die für die Premiere extra eine Firma gegründet haben.

Am Freitag geht es um 16.30 Uhr los, am Samstag ist Start um 15.30 Uhr. An beiden Abenden finden Lasershows statt, es gibt eine 25-Meter-Bühne, eine 60-Meter-Biertheke, Cocktailstände, Imbissmeile und einiges mehr. Übrigens: KP steht für Kuhlenparty. 8000 Personen finden auf dem Gelände Platz.

Auch interessant

Fußball-Europameisterschaft Diese Wolfsburger Kneipen und Lokale zeigen die Fußball-EM Von Claudia Caris

Seefest am Allersee

Das Seefest verspricht drei Tage Party am Allersee bei freiem Eintritt. „Erlebt eine geile Party mit 89.0 RTL in Wolfsburg am Allersee“, kündigt der Radiosender auf der Seefest-Homepage an. Geplant ist die Event-Premiere, wenn die VW-Werksferien und die Sommerferien vorbei sind: von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August. Als Highlights werden Kinderland, Streetfood, Venga-Venga-Show und Strandbühne genannt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Geboten wird auch viel Kultur. Mit von der Partie sind auch der 1. Käfer Club Wolfsburg und der Passione Vespa Club Wolfsburg mit Ausstellungen. Das Festprogramm läuft bis Sonntagabend, zum Abschluss ist eine gemeinsame Müllsammelaktion geplant.

Sommerfest der IG Metall

Die größte Open-Air-Party in ganz Wolfsburg steigt am kommenden Wochenende. Seit Jahren bedeutet der erste Samstag in den Sommerferien tagsüber Spiel und Spaß für die ganze Familie, abends Konzertprogramm. Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg wird bei freiem Eintritt wieder ein großes Programm aufgefahren: Das Sommerfest der Wolfsburger IG Metall wird am Samstag, 29. Juni, gefeiert und lockt mit einem Familienfest, einem hochkarätigen Live-Act und einem Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft.

Zwischen den Übertragungen der beiden EM-Achtelfinal-Partien wird die Sängerin Zoe Wees als Hauptact des Festes auftreten. Von 14 bis 18 Uhr läuft das Familienfest mit allerlei Spielangeboten und Attraktionen für Kinder, ihre Eltern und Großeltern. Zudem gibt es zahlreiche Stände mit Speisen und Getränken.

Weinfest in Fallersleben

Schon zum 18. Mal lädt die PUG Fallersleben-Sülfeld zum Weinfest am Fallersleber Schloss ein. In diesem Jahr wird von Donnerstag bis Samstag, 18. bis 20. Juli, gefeiert. Los geht es an allen drei Tagen schon um 12 Uhr, dann öffnen die Stände auf dem Schlosshof.

Auf dem idyllischen Fallersleber Schlosshof wird in den Werksferien das Weinfest gefeiert. (Archiv) © regios24 | Michael Uhmeyer

Mit von der Partie sind wieder die drei Stamm-Winzer aus Rheinhessen: Busch aus Volxheim, Dorst aus Wörrstadt und Knell aus Albig. Hinzu kommen wie gehabt die Flammkuchenbäckerei sowie weitere Getränke- und Imbissstände. Eröffnet wird das Fallersleber Weinfest am 18. Juli um 18 Uhr von Andreas Klaffehn, Bürgermeister und Vorsitzender der Wolfsburger PUG.

Wissen Sie von einer Wolfsburger Großveranstaltung in den Sommerferien, die ebenfalls genannt werden sollte? Dann schicken Sie eine E-Mail mit den wichtigsten Informationen an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: