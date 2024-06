Wolfsburg. Oberbürgermeister Dennis Weilmann hatte Wolfsburger Entscheider zum Netzwerkabend nach Nordsteimke eingeladen – und fand offene Worte.

Es hat Tradition: Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann lud Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung zum Wirtschaftsempfang ein. Mehr als 300 Gäste folgten der Einladung zum Netzwerkabend auf dem Rittergut Nordsteimke, wie es in der Mitteilung der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) heißt, die das Event organisiert hatte.

Weilmann eröffnete den Wirtschaftsdialog und sprach in seiner Rede über die Dynamik und Perspektiven des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. „Die Transformation von Volkswagen, die Innenstadtentwicklung sowie die gemeinschaftliche Entwicklung eines Universitätsstandortes – mitten in Zeiten großer Umbrüche bewegen uns am Wirtschaftsstandort Wolfsburg viele herausfordernde Themen der Standortentwicklung. Umso wichtiger ist es, dass wir die Potenziale gemeinsam fokussieren, um unsere lokale Wirtschaft zu stärken und auszubauen“, betont der Oberbürgermeister.

Wirtschaftsempfang ist für Wolfsburger Unternehmer eine zentrale Plattform

Weiterer Sprecher des Abends war Eckhard Sudmeyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, der einen kurzen Einblick in die Situation im Handwerk gab. Anschließend berichtete Prof. Angela Ittel, Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, in ihrem Impulsbeitrag über die Entwicklung Wolfsburgs zum Universitätsstandort und die Themen des gemeinsamen Campus Wolfsburg für Circular-Economy-Technologien. Stephanie Levy, CEO of Schools der „42 Wolfsburg“ und „42 Berlin“, sprach in ihrer Keynote über das Thema Digitalisierung und das innovative Ausbildungskonzept der „42 Wolfsburg“.

„Der jährliche Wirtschaftsempfang ist für uns eine zentrale Plattform, um sich mit Entscheiderinnen und Entscheidern persönlich auszutauschen.“ Jens Hofschröer

Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfsburg und WMG-Geschäftsführer, erläutert: „Wolfsburg steht für Innovationskraft, die wir zukünftig noch stärker fördern wollen. Hierzu nimmt für uns auch eine engere Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft eine wichtige Rolle ein. Der jährliche Wirtschaftsempfang ist für uns eine zentrale Plattform, um sich mit Entscheiderinnen und Entscheidern persönlich auszutauschen und die Akteure zu den Zukunftsthemen unserer Stadt miteinander zu vernetzen.“

Beim abschließenden Get-together tauschten sich die Gäste über aktuelle und zukünftige Themen von Wolfsburg aus, heißt es von der WMG. Durch den Abend moderierte Florian Wagner, Mitglied der Wirtschaftsjunioren Gifhorn-Wolfsburg.

red