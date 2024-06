Wolfsburg. Am 22. Juni kann man zu Live-Musik im VW-Bad in Wolfsburg Bahnen ziehen, rutschen und planschen. Das müssen Besucher beachten.

Nachts im Freibad bei sommerlichen Temperaturen seine Bahnen ziehen? Dazu braucht man gar nicht über den Zaun zu klettern und sich unbefugten Zutritt ins Bad zu verschaffen. Am heutigen Samstag ist genau das nämlich im Wolfsburger VW-Bad möglich. Noch dazu umrahmt von Live-Musik!

Mitternachtsschwimmen ist im Bad an den Drei Steinen am Samstag, 22. Juni, nach dem üblichen Badeschluss gegen 20 Uhr angesagt. Unterm farbigen Schein des beleuchteten Sprungturms abtauchen oder zu entspannter Live-Musik am Beckenrand relaxen. All das soll möglich sein von 20 bis 0 Uhr bei hoffentlichem lauschigen Temperaturen und ohne Regen, kündigt die Stadt Wolfsburg an.

Mitternachtsschwimmen mit Musik im Wolfsburger VW-Bad

Letzter Einlass ist um 23.15 Uhr. Die Gäste können zum regulären Eintrittspreis die besondere Atmosphäre und Musik von Robin Kap genießen. Das VW-Bad verfügt über Nichtschwimmerbecken, Planschbecken, 50-Meter-Schwimmerbecken, 10-Meter-Sprungturm, Wärmehalle sowie Spiel- und Sportangebote wie eine Beachvolleyball-Anlage, ein Fußballfeld und einen Matschspielplatz.

Allgemeine Informationen zum VW-Bad, Berliner Ring 41, und den Eintrittspreisen finden sich im Internet unter www.wolfsburg.de/sport/badespass.

