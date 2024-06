Wolfsburg. Das Phaeno veranstaltet pünktlich zum Ferienbeginn in Wolfsburg einen School‘s Out Day. Das wird geboten.

Den Ferienbeginn sieht das Phaeno als Grund zum Feiern und lädt deshalb am Freitag, 21. Juni, zum School’s Out Day ein. Die Schülerinnen und Schüler können sich auf ein Zeugnis-Eis freuen und alle Gäste auf ein vielfältiges Programm: Von Kapla-Aktionen mit rund 50.000 Steinen über Handlettering bis hin zu vielen Outdoor-Aktivitäten hat das Phaeno in Zusammenarbeit mit Einrichtungen aus der Region und darüber hinaus so einiges zu bieten, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadtbibliothek Wolfsburg veranstalte ein Bilderbuchkino und einen Bücherflohmarkt im Kinderbereich. Im Ideenforum unter dem Phaeno können die Gäste bei Abellio ein Fotoshooting mit Greenscreen erleben. Das überraschende Foto könne direkt mitgenommen werden. Eine Expertin in Handlettering gestalte mit den Gästen Postkarten, die man mitnehmen und in den Sommerferien als originellen Urlaubsgruß versenden kann. Auf der oberen Ebene vom Phaeno finden die Gäste nicht nur die neue Ausstellung „Spiegelwelten“ mit verrückten und verblüffenden Exponaten, sondern auch die neue Kaplafläche.

Das wird noch am School‘s Out Day geboten

Extra zum School’s Out Day reise ein Meister aus dem Kapla Centre Lyon aus Frankreich an. Er gebe Tipps, wie man einzelne Bauwerke übereinander stapeln kann oder verrät verschiedene Legetricks. Im Außenbereich sorgen der VfB Fallersleben und das Spielmobil der Stadt Wolfsburg für sportliche Aktivitäten: Fußballdart, Kletterwand, Hüpfburg, Torwand und Mini-Tischtennis warten auf die großen und kleinen Gäste.

Auch eine Best-of-Show werde geboten. Mit Knalleffekten, feurigen Experimenten und vielen coolen Effekten können sich die Gäste im Phaeno Wissenschaftstheater überraschen lassen. Außerdem sorgen draußen und drinnen Gastroangebote von Eis über Crêpes bis Pizza für das leibliche Wohl, heißt es weiter.

Freier Eintritt ins Phaeno

Der Eintritt zum School‘s Out Day ist frei. Das Phaeno hat am 21. Juni Sonderöffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Das Sonderprogramm läuft von 11 bis 17 Uhr. Die Gutscheine für das Zeugnis-Eis gibt es an der Kasse gegen Vorzeigen des Zeugnisses auf dem Foto auf dem Smartphone.

Das gesamte Programm mit allen Zeiten findet man unter www.phaeno.de.

