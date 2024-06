Wolfsburg. Die irre Idee der Teil-Einbahnstraße wird Realität. Die Vorbereitungen für den Versuch laufen. Jetzt ist klar, wann er starten soll.

Es war eine kleine Sensation und dabei so simpel, was die Bewohner für ihr stark verkehrsbelastetes Dorf direkt vor den VW-Werkstoren in Wolfsburg austüftelten: Die scheinbar irre Idee einer Einbahnstraße soll in Sandkamp endlich Entlastung vom vielen Durchgangsverkehr bringen, der insbesondere durch VW-Pendler verursacht wird. Die Vorbereitungen laufen, es gibt einen ungefähren Start-Termin für den Verkehrsversuch.

Der Ortsbürgermeister des von Volkswagen und großen Zulieferern wie Schnellecke und Sitech baulich bedrängten Ortes, der im Westen und Süden zudem durch die A 39 und den Mittellandkanal eingeengt ist, sehnt den Beginn des Einbahnstraßen-Versuchs für die Dauer von einem Jahr herbei: „Die Planungen laufen, aber im Grunde war ja schon alles geklärt“, sagte Francescantonio Garippo unserer Zeitung. Er habe im Geschäftsbereich Straßenbau der Stadt nachgefragt; nach seinen Informationen soll die neue Verkehrsführung mit der Umstellung des Busfahrplans beginnen.

Ein Teil der Stellfelder Straße in Wolfsburg-Sandkamp soll versuchsweise zur Einbahnstraße werden. © FMN | Jürgen Runo

Verkehrsversuch in Wolfsburg soll nach den Sommerferien starten

Das bestätigte Stadt-Sprecher Ralf Schmidt auf Anfrage: „Der Verkehrsversuch wird Anfang August, nach den Schulferien, starten. Der Fahrplanwechsel der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) ist für den 5. August angekündigt.“ Er stellte aber klar: „Erst wenn die Buslinien nach dem Fahrplanwechsel einen anderen Linienverlauf haben, kann mit der Aufstellung der Beschilderung begonnen werden. Einen konkreten Termin zum Start des Verkehrsversuches können wir noch nicht nennen.“ Laut Schmidt befindet sich der Beschilderungs- und Markierungsplan für das Projekt derzeit in der Abstimmung mit der Verkehrsbehörde.

Eine vernünftige und vor allem auffällige Ausschilderung der neuen Verkehrsführung ist für den Ortsbürgermeister wesentlich. Ebenso wie ein weiterer Punkt: „In der ersten Zeit sind Kontrollen ganz wichtig“, betont Garippo. Er möchte es nicht noch einmal erleben, dass in guter Abstimmung aller Beteiligten aus Politik und Verwaltung ein Verkehrsversuch mit einer geänderten Verkehrsregelung gestartet wird – und sich dann viele Verkehrsteilnehmer nicht daran halten, ob nun absichtlich oder aus Gewohnheit.

Ortsbürgermeister von Sandkamp will Kontrolle der neuen Verkehrsführung

So geschehen erst vor wenigen Wochen in Kästorf: Dort soll mit einem Verkehrsversuch ermittelt werden, was es für den ebenfalls von VW-Durchgangsverkehr geplagten Ort bringt, wenn der viele PKW-Verkehr vom VW-Parkplatz Nord nicht mehr von dort zur Straße Breiter Föhrd – dem östlichen Ende der Kästorfer Hauptstraße – und von dort nach Westen durch den Ort fahren darf, sondern durch den Tunnel direkt auf die Bundesstraße 188 gelotst wird.

Doch außer den neuen Verkehrsschildern, die teils auch irreführend waren, gab es anfangs offenbar keinerlei Kontrollen durch die Stadt oder die Polizei. Über das Ergebnis berichtete unsere Zeitung nach einem Ortstermin mit Garippo: Reihenweise missachteten Verkehrsteilnehmer das Durchfahrtverbot. Der Ortsbürgermeister war stinksauer.

„Erst wenn die Buslinien nach dem Fahrplanwechsel einen anderen Linienverlauf haben, kann mit der Aufstellung der Beschilderung begonnen werden.“ Ralf Schmidt, Stadt-Pressesprecher

Nicht die gesamte Ortsdurchfahrt am VW-Werk soll Einbahnstraße werden

Zurück nach Sandkamp. Dort soll nicht die gesamte Ortsdurchfahrt zur Einbahnstraße werden, sondern nur ein kurzer Abschnitt in Fahrtrichtung Westen, um dafür zu sorgen, dass der Durchgangsverkehr in Richtung Osten hin zum dortigen VW-Parkplatz verhindert wird und die Autofahrer stattdessen über die Nordumgehung von Sandkamp oder über die Heinrich-Nordhoff-Straße zur Arbeit fahren. Die Sandkämper sollen innerhalb ihrer Ortschaft aber wie bisher hin- und herfahren können, zum Beispiel zur Kindertagesstätte oder zum Hallenbad.

Funktionieren soll das so: Die Einbahnstraße wird hinter der Zufahrt zu den Tennisanlagen beginnen und vor der Zufahrt zur Firma Schnellecke enden. Auf diese Weise sollen weder der Logistiker auf der Südseite der Stellfelder Straße noch der Sitz-Hersteller Sitech in ihrem Geschäftsbetrieb beeinträchtigt werden – so der Plan. Der Ortsbürgermeister hatte unserer Zeitung vor einiger Zeit berichtet, dass es Gespräche mit den Unternehmen gegeben habe, um deren Bedenken auszuräumen.

