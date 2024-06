Fallersleben. Mit 20 Kräften rückte die Ortsfeuerwehr Fallersleben und Berufsfeuerwehr Wolfsburg zu einem Flächenbrand aus. Das ist passiert.

Am Windmühlenberg in Fallersleben ist es am Montagmittag zu einem Flächenbrand gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben und Berufsfeuerwehr Wolfsburg rückten gegen 11.40 Uhr zu dem Einsatzort aus. In Höhe der Karl-Wilhelm-Sporthalle brannten rund 30 Quadratmeter Seitenstreifen, teilt die Freiwillige Feuerwehr mit. Schüler hatten den Brand entdeckt, die Feuerwehr alarmiert und selbstständig versucht, das Feuer zu löschen.

„Die Schüler haben vorbildlich gehandelt und neben dem Notruf auch erste Löschmaßnahmen durchgeführt“, wird Einsatzleiter Sascha Nowotnick zitiert. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg konnte nach kurzer Zeit abrücken und den Brand löschen. Nach 30 Minuten war der Einsatz für die insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

